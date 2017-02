3por4: Reunião discute realização do Maracaxias 2017

Folia 03/02/2017 | 10h04 Atualizada em

Previamente suspensa depois que o restaurante Zanuzi não conseguiu liberação para fechar a Rua Alfredo Chaves, a edição 2017 do Maracaxias — festa de carnaval marcada para o dia 24 de fevereiro, sob a batuta dos grupos Zingado e Maracatu Baque dos Bugres — acaba de ganhar uma esperança.



Quarta-feira houve uma reunião positiva com o secretário municipal de Trânsito, Cristiano de Abreu Soares. De acordo com Cristiane Ferronato, do grupo Zingado, a prefeitura mostrou-se aberta ao diálogo.



_ Ele demonstrou que vai tentar fazer o que é possível para viabilizar, foi muito atencioso e gentil — elogiou Cris.



Uma nova reunião está prevista para ocorrer neste fim de semana, no próprio Zanuzi, para tentar chegar a uma definição. Em primeira instância, a festa que ocupa a rua em frente ao Zanuzi segue mantida.