3por4: Projeto caxiense Finestra está com inscrições abertas

Ensino 21/02/2017 | 11h00 Atualizada em

Estão abertas as inscrições para o projeto caxiense Finestra, custeado pelo Financiarte. A ideia é abrir as janelas (como o próprio nome em italiano sugere) para a preservação cultural, proporcionando um retorno às raízes por meio do aprendizado de artesanato. A iniciativa oferece cursos gratuitos em seis módulos: identidade cultural (criação de produto e desenho), bordados; mercê crochê (montagens de acessórios), costura a mão e confecção de bonecas, macramê e filé.



Além de resgatar técnicas de confecção, os materiais produzidos fazem alusão estética a elementos que caracterizam a história dos imigrantes na região. As aulas começam no dia 2 de março, no Ponto de Cultura UAB Cultural (atrás do Fórum), sob o comando das integrantes do grupo Imigrantes Della Montagna.



Cada módulo comporta 15 participantes. Interessados podem se inscrever por meio do fone (54) 9 8146.6100 (recebe WhatsApp), até o dia 1º de março.