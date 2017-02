3por4: Exposição As Cores da Pop Art será aberta nesta terça, em Caxias

No Sesc 21/02/2017 | 08h54 Atualizada em

Figura conhecida em Caxias por administrar, junto com o pai, o tradicional restaurante Andrea, Humberto Tolotti exibe outra faceta profissional nesta terça-feira, no Sesc (Moreira César, 2.462). Ele é o responsável pela exposição As Cores da Pop Art, com abertura programada para as 20h, com entrada franca.



A mostra reúne 12 obras em acrílico sobre tela, resultado de longas pesquisas artísticas feitas em viagens, na internet e até em gibis. Artistas como Roy Lichtenstein e Andy Warhol foram guias do caxiense nessa jornada.



— São releituras que faço — explica o artista.Tolotti pinta há 15 anos, e já fez duas exposições em Gramado e outra no Museu Municipal de Caxias. Ele assume, no entanto, que prefere tratar o ofício como um hobby. A mostra é resultado exclusivamente da pressão dos amigos, que sempre o incentivam a compartilhar o talento.



— Não gosto muito desse negócio de ficar aparecendo — conta, tímido.



Quem quiser conferir os trabalhos pode passar no Sesc Caxias até o dia 25 de março, de segunda a sexta, das 8h às 20h, e aos sábados, das 9h às 14h.