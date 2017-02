3por4: Edu K comanda festa neste sábado, em Caxias

Na Level Cult 03/02/2017 | 16h00 Atualizada em

Produtor conceituado nacionalmente, eterno frontman da banda DeFalla e, claro, um "lorde trash" dos mais atentos às mutações do meio musical, Edu K tem se dedicado a um novo projeto.



Tiger Blood faz referência direta ao reggaeton e ao moombahton, ritmo tendência no mundo pop — você pode reconhecê-lo em hits como Lean On, do Major Lazer, por exemplo.



Pois o cara baixa em Caxias neste sábado para mostrar esse trabalho e comandar a discotecagem da festa Subtropical, na Level Cult. Ingressos custam R$ 20 até a meia-noite, e R$ 30 após.