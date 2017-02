3por4: Caxiense Andressa  Canterigiani participa da Península Virada, em Porto Alegre

Arte 21/02/2017 | 10h00 Atualizada em

Os artistas-gestores da galeria Península, em Porto Alegre vão promover, a Península Virada, série de atividades que começa nesta terça-feira às 18h e só termina às 22h de quarta. A caxiense Andressa Canterigiani é uma delas, ao lado de Denis Rodriguez e Leonardo Remor. Eles aprofundaram pesquisas em residências que os afastaram de Porto Alegre por vários meses em 2016.



Andressa passou por três lugares, Terra Una (MG), Saracura (RJ) e Museu Bispo do Rosário (RJ). Ela apresenta "Mesa para cem", uma das ações realizadas no Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea/RJ. O trabalho foi feito no refeitório do pavilhão histórico da colônia Juliano Moreira, onde está localizada a cela no qual Bispo foi preso e passou seus últimos 30 anos de vida.



A ação foi feita com 100 talheres coletados antes e durante a residência.