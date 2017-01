Zé Victor Castiel: "Tranquilizante para a torcida"

Paixão Colorada 18/01/2017 | 07h34 Atualizada em

Prestei muita atenção no que disse o técnico Antônio Carlos Zago em sua participação no programa Bem, Amigos do SporTV, na última segunda-feira. Ficou claro, para mim, que o treinador do Internacional não é apegado a esquemas e que irá decidir suas estratégias e táticas de acordo com o material humano que lhe for entregue. De uma certa maneira, isso pode tranquilizar a torcida.

O fato de o Inter ainda não ter contratado jogadores de alto nível técnico pode, pela ideia de Zago, ser um ponto a favor.

O Internacional possui um elenco razoável de jogadores. Alguns atletas promissores estão se incorporando a esse grupo. Como é o caso do zagueiro Neris, que veio do Santa Cruz, e do lateral-esquerdo Uendel, contratado ao Corinthians.

Além disso, Antônio Carlos conta com um excelente goleiro, jogadores razoáveis de meio-campo, bons armadores e um ou dois bons atacantes.

O foco do momento

Penso que o foco agora deve recair sobre atletas que saibam fazer gols. Se o Internacional implantar um sistema diferente do que vimos no ano que passou, ou seja, começar a empurrar o seus adversários, com marcação forte no campo de ataque, a carência recairá sobre um "fazedor de gols".

É claro que a torcida espera reforço em todos os setores do time, mas, pelo que percebi de Antônio Carlos Zago, existe plena possibilidade de, com o grupo que já treina na pré-temporada, organizar um bom time de futebol.

*Diário Gaúcho