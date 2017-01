Zé Victor Castiel: "Primeiro passo para as alegrias"

Paixão Colorada 20/01/2017 | 08h01 Atualizada em

Danilo Fernandes foi um dos poucos a se salvar no naufrágio colorado em 2016. Sua convocação para a Seleção Brasileira, mesmo que para um amistoso, é um reconhecimento merecido a um baita profissional. Além das defesas, o goleiro colorado mostrou ser um líder positivo. Sua indignação diante das derrotas e declarações fortes e oportunas ajudaram a criar um vínculo imediato com a torcida. Parabéns, Danilo. Que essa convocação seja o primeiro passo de um 2017 cheio de alegrias. Para ti e para nós, torcedores.

Saindo dos goleiros e indo para a outra extremidade do campo, agora quero falar sobre os atacantes.

É estranho. O sonho da maioria dos guris brasileiros que gostam de futebol é ser centroavante. Mas o mercado brasileiro enfrenta uma seca de jogadores dessa posição. Entendo que encontrar um Ronaldo Nazário, um Fernandão ou um Dadá Maravilha seja difícil. Mas nem centroavantes de média qualidade é fácil de contratar. Sobram as apostas. E apostas só dão certo às vezes.

Funções táticas

Fiquei pensando que esse fenômeno talvez seja resultado da mudança no jeito de se jogar futebol. O goleador fincado, o matador, virou uma opção de banco na maioria das vezes. Hoje, exige-se que mesmo o melhor dos camisas 9 cumpra funções táticas defensivas, que podem ser apenas preencher algum espaço.

Mas existe a obrigação da versatilidade e do pensamento do jogo como um todo. O futebol coletivo está matando os matadores. Veremos, com o tempo, se isso vai ser bom ou ruim.

