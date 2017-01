Zé Victor Castiel: "Precisamos falar sobre Paulão"

Paixão Colorada 10/01/2017 | 08h05 Atualizada em

A busca por contratações de zagueiros no Inter precipita uma reflexão que temos de fazer: a permanência de Paulão no elenco colorado.

Nunca fui daqueles que debitaram na conta desse defensor todos os problemas defensivos enfrentados pelo Inter. Não acho que esse jogador seja excepcional, mas não posso dizer que seja ruim. Paulão não é, nem de longe, o único culpado.

As críticas a ele recaíram, basicamente, por má colocação e chutões para frente.

Muitas vezes o zagueiro que é pego de "calças curtas" pode não ter tido a proteção adequada. Assim como, em diversas oportunidades, a falta de movimentação do meio-campo e a ausência de armadores podem fazer com o que o zagueiro precise se livrar da bola através do despacho para o ataque.

Reconheço que a torcida do Inter identifica este zagueiro como um dos grandes problemas do time. Apenas quero refletir no sentido de que, conforme a postura em campo determinada por Antônio Carlos Zago, talvez os zagueiros possam ficar melhor assistidos e, por outro lado, evitem os chutões, entregando a bola para alguém do meio campo que possa qualificar a saída de bola.

O Inter pode e deve contratar zagueiros, mas não consigo ver o Paulão como o vilão da história.

Estratégias falhas

Convenhamos que a estratégia tática adotada pelos últimos treinadores do Inter foram muito falhas. Em certas ocasiões, pareciam até medrosas.

Quem sabe, mais astúcia e ambição seja o que falta para uma sólida defesa?

