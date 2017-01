Zé Victor Castiel: "Os outros focos de Zago"

Paixão Colorada 24/01/2017 | 07h37 Atualizada em

O repórter José Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, tem uma cabeça privilegiada. Possui uma memória como poucos e formula teses interessantíssimas sobre futebol. Conversando com o Zé, dia destes, ele apresentou uma ideia interessante sobre como o departamento de futebol do Inter deveria lidar com seus jogadores neste ano atípico de 2017.

Nessa conversa, o Zé Alberto sustentou que a grande tarefa do técnico Antônio Carlos zago, não seria somente a de dotar seu time de capacidade técnica e tática para enfrentar as agruras que se colocarão durante o ano, principalmente no segundo semestre. É claro que isto seria de suma importância, embora, para o querido jornalista, o mais estratégico seria conscientizar os jogadores do lugar aonde estarão, ou seja, na Segunda Divisão. Dizendo isso, o que o Zé brilhantemente constata é que os jogadores do Inter terão de entender que estão disputando um certame absolutamente diferente do que vêm acontecendo desde sempre.

Neste campeonato não cabem soberba, autossuficiência, presunções de superioridade e certezas de vitórias.

Ao contrário, cada jogador colorado deve entrar em campo sabendo que o insucesso é muito possível. E que, por mais que teoricamente o Inter tenha superioridade sobre seus adversários, jamais haverá "jogo jogado". O Zé Alberto, mais uma vez, está certo: Antônio Carlos Zago deve treinar o Inter para que a aprimore técnica, tática e humildade.

