Zé Victor Castiel: "Medeiros e o Inter"

Paixão Colorada 21/01/2017 | 08h03 Atualizada em

Nesta sexta-feira, ouvi uma entrevista dada pelo presidente Marcelo Medeiros à Rádio Gaúcha. Achei muito ponderada as suas respostas a respeito dos assuntos que envolvem o Internacional.

Sobre as contratações, foi claro ao afirmar que o Colorado está trazendo jogadores para posições carentes e que, apesar de não serem reforços de "fechar aeroporto", conseguirão suprir, a contento, as necessidades que temos em algumas posições do time.

Se analisarmos friamente, o acerto com dois laterais já foi um bom passo para o fortalecimento da nossa defesa. Certamente o Internacional irá atrás de armadores e atacantes. Essas contratações devem acontecer nas próximas duas semanas.

Sobre William, Marcelo Medeiros declarou que fará o que é melhor para o clube. Sabedor de que a janela de transferências para o Exterior termina em dez dias, certamente o departamento de futebol está estudando propostas para tentar negociar o jogador. Está muito certo o presidente: priorizar um bom negócio em detrimento de uma punição não lucrativa.

Em relação a Anderson, Medeiros disse que o jogador está separado do grupo porque tratativas estão encaminhadas para colocá-lo em um outro clube.

Competência e firmeza

Gosto muito da maneira como o presidente Marcelo Medeiros trata as coisas do Internacional. Seriedade, competência e firmeza é tudo que não tivemos no ano passado e é do que mais precisamos.

Bom fim de semana a todos!

Leia outras colunas da Paixão Colorada



*Diário Gaúcho