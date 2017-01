Zé Victor Castiel: "Corrida contra o tempo"

Paixão Colorada 09/01/2017 | 08h02 Atualizada em

Hoje é, de fato, o primeiro dia do ano. Muitas pessoas aproveitaram que o Réveillon coincidiu com um domingo e esticaram por mais uma semana seu descanso. Digo isso por pensar que agora o Inter já corre contra o tempo.



Sei que nada pode ser feito de forma atabalhoada, embora pense que rapidez e pressa são coisas diferentes.



Nesta primeira semana, a nova diretoria já deve ter tomado ciência das situações de todos os atletas. Já possui, no papel, os nomes daqueles que não permanecerão e também dos que aqui ficarão contribuindo na cruzada, que será a tentativa de volta à Primeira Divisão.



Não será surpresa se o Inter for para a pré-temporada sem nenhuma contratação de vulto. Poucos clubes do Brasil estão conseguindo realizar negociações com jogadores impressionáveis. Neste particular até concordo e entendo. Sair às compras somente para dar uma satisfação à torcida, sem convicção das aquisições que fará, fatalmente colocará o Colorado numa situação de ter de explicar depois os maus negócios. Ninguém mais quer isso.



Antônio Carlos Zago está formulando suas estratégias sobre a forma como o Inter atuará. Está atento ao que tem no elenco. Certamente já apontou as carências e fez pedidos de contratação.



Atenção especial



Seria legal também dar uma especial atenção para os jogadores da base do Inter que estão disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dali podem, com certeza, sair dois ou até mais bons jogadores para a caminhada colorado em 2017.



*Diário Gaúcho