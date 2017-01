Zé Victor Castiel: "Boas atitudes"

Paixão Colorada 12/01/2017 | 08h05 Atualizada em

Estava curioso para ver como a nova diretoria do Inter lidaria com as decisões importantes que se impunham logo no início da gestão.

Minha dúvida se desfez na entrevista do presidente Marcelo Medeiros e por seu vice de futebol, Roberto Melo, quando comunicaram as primeiras providências de forma clara, firme e correta.

Alex teve seu contrato rescindido. Apesar do imenso carinho que a torcida tem e sempre terá por esse jogador, todos já sabiam que ele não estava mais conseguindo dar sua colaboração. O meia não joga mais pelo clube, mas suas atuações ficam registradas na história.

Anderson será negociado. O camisa 8 nunca desenvolveu um grande futebol aqui. Fez boas partidas, embora não tenha "encaixado". Nunca critiquei a contratação desse jogador. Sempre tive a esperança de que seu futebol pudesse reaparecer. Isto não aconteceu e a direção acerta em colocar o jogador à disposição para uma possível negociação.

William treinará em separado e isso é uma determinação absolutamente correta da direção. Esse atleta ainda possui

16 meses de contrato com o clube e declara publicamente que não joga mais no Inter. Em nota oficial, disse que tem o sonho de jogar na Europa. Neste particular foi muito feliz o vice Roberto Melo quando declarou: "não podemos obrigar William a mudar seu sonho, mas podemos obrigá-lo a cumprir o contrato".

Que sirva de exemplo

Que sirva de exemplo para outros jogadores que são levados a atitudes antiprofissionais. Contratos devem ser honrados, sob pena de os clubes virarem reféns nas mãos de mercantilistas.

Leia outras colunas da Paixão Colorada



*Diário Gaúcho