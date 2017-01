Zé Victor Castiel: "Atitude e vontade de vencer"

Paixão Colorada 14/01/2017 | 08h06 Atualizada em

Toda a minha curiosidade se volta para o primeiro jogo do Inter. Quero muito saber se, apesar das contratações apenas em nível de elenco, Antônio Carlos Zago conseguirá fazer acréscimos em termos de atitude e vontade de vencer. Digo isso porque penso que esse foi o problema crônico do Inter nos últimos dois anos. Se analisarmos friamente o elenco colorado, apesar de não ser de altíssimo nível, não era, teoricamente, composto por jogadores tão ruins a ponto de serem rebaixados para a Série B no Campeonato Brasileiro.

O que faltou, na verdade, independentemente dos treinadores que passaram pelo clube neste período, foi organização, estratégia, vontade de vencer e atitude. Quantas e quantas vezes a torcida ficou atônita vendo o time marcar um gol e recuando, de forma inexplicável, como que chamando o adversário para o campo de ataque? Pedíamos para sermos pressionados. Quantas e quantas vezes vimos o Internacional sofrer um gol e se mostrar completamente impotente para reverter o placar?

Completamente satisfeito

É exatamente isso que espero do novo treinador: que consiga incutir na cabeça dos jogadores que estará dirigindo ao longo deste ano a real compreensão

do que é vestir a camisa colorada. Jogar nesse grande clube pressupõe, sempre, dos profissionais, a absoluta ciência de que a garra e a vontade de vencer fazem parte da história da equipe. Se Antônio Carlos Zago conseguir isso, estarei completamente satisfeito.

Bom fim de semana a todos!

