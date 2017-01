Zé Victor Castiel: "A nota oficial de William"

Paixão Colorada 11/01/2017 | 08h01 Atualizada em

Volto ao assunto da saída de William pelo fato de que ontem foi tornada pública uma nota oficial do jogador dando conta de que não gostaria mais de jogar no Internacional. Aproveitou a oportunidade e, de uma forma intempestiva, na minha opinião, declarou amor eterno ao clube, dizendo, inclusive, que a sua atitude tinha haver apenas com uma vontade muito grande de jogar em um clube europeu.

Sinceramente, não vejo porque criticar o jogador pela sua saída. Todos sabemos que a legislação do futebol mundial permite que um atleta possa assinar um pré-contrato com outro clube quando restarem 180 dias para o cumprimento do contrato. Isto, no entanto, não me impede de dar uma opinião.

Como já falei por aqui, penso que o "amor" a um clube de futebol, quando declarado por um atleta, fica restrito às suas memórias afetivas de infância e jamais influem quando se trata de uma transação financeira. Com isso, não quero criticar atitude de nenhum jogador.

Poderia renovar

Penso que seria bacana, e em respeito ao seu clube formador, se o jogador exigisse de seus representantes que não deixasse prejuízo quando de sua saída.

A grande verdade é que William poderia, sim, renovar o seu contrato para aumentar a multa rescisória e, assim, deixar o Internacional, clube que, quando do problema com o jogador Bolaños, lhe deu total apoio, sem maiores sequelas. Por isso, penso que a nota oficial serviu apenas para mostrar que William não joga mais no Colorado. A sua identificação com o clube, agora, fica em segundo plano.

