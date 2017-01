Você sente dor durante a relação? Calma, dá pra reverter esse quadro!

Falando de Sexo 20/01/2017 | 14h30 Atualizada em





Gurias, socorro, o meu namorado tem o pênis muito grande! Eu jamais transei com alguém que tenha o órgão do tamanho do dele, porque, além de ser longo, é grosso e dói.



Temos usado lubrificante porque, senão, fica impossível. Só que, muitas vezes, acabo perdendo a excitação.



Eu sinto, e ele diz que também sente, como se tivesse batendo em algo dentro de mim quando a gente transa. Será perigoso?



Querida amiga leitora, é importante que tenha bem claro na mente que não há perigo algum em fazer sexo com um homem de pênis grande. As suas preocupações são, é claro, todas relacionadas ao desconforto e à dor que está sentindo durante este momento de intimidade.



Aliás, é provável que esteja batendo no colo, que é a base do útero. No entanto, quando a mulher está excitada, a vagina acaba se dilatando, impedindo que o pênis alcance o colo.



No seu caso, não está no clima para estar passando por tudo isto.



Mude a tática



Pode precisar de mais tempo nas preliminares. É provável que esteja se concentrando mais na dor que poderá vir a sentir, o que pode impedir de se excitar.



Por isso mesmo, a nossa dica é a seguinte: relaxe, não foque neste possível desconforto, use mais lubrificante e dedique um tempo especial às suas relações sexuais, sem pressa nem qualquer tipo de ansiedade. Você também pode tentar a posição da mulher por cima dele, que irá ajudá-la a controlar a profundidade da penetração do seu parceiro.



Esta posição tende a deixá-la mais no controle do ato. E esta condição, por vezes, pode diminuir a preocupação, fazendo-a curtir este momento.



