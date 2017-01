Veto de Trump também afeta pessoas com dupla cidadania, diz jornal

Muçulmanos no alvo 29/01/2017 | 07h58 Atualizada em

Pessoas que tenham dupla cidadania também devem ser afetadas pelo veto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à entrada de cidadãos de sete países de maioria muçulmana. As informações são do jornal The Wall Street Journal.

A publicação cita um comunicado que supostamente será publicado em breve pelo Departamento de Estado dos EUA, diz que a medida anunciada pela Casa Branca vai além de Iraque, Irã, Somália, Sudão, Síria, Líbia e Iêmen.

Leia mais:

Após decreto de Trump, EUA detêm primeiros refugiados em aeroporto

Muro de Trump na fronteira deve abrir feridas mexicanas

Trump recebe primeira-ministra do Reino Unido para traçar relações pós-Brexit



A proibição temporária de entrada afetaria, segundo o jornal, qualquer cidadão original desses países, mesmo que também conte com um passaporte de outro país. Assim, um iraquiano com segunda nacionalidade britânica, por exemplo, não poderá entrar nos EUA mesmo que utilize o passaporte do Reino Unido, que até agora permitia uma viagem sem visto. O veto, porém, não será aplicado a cidadãos americanos que também tenham a nacionalidade de um dos sete países em questão.

A restrição imposta pelo presidente Donald Trump na sexta-feira, com validade de três meses, atinge pessoas que tenham nascido no Iraque, Iêmen, Síria, Irã, Sudão, a Líbia e Somália. Além disso, o plano suspende o programa norte-americano de refugiados por 120 dias