Vereador diz que há preconceito do prefeito Guerra com o Carnaval de Rua, em Caxias

Mirante 18/01/2017 | 09h02 Atualizada em

O vereador Elói Frizzo (PSB) acusou o governo de Daniel Guerra (PRB) de tomar uma posição preconceituosa em relação ao Carnaval de Rua, pelo fato de não contribuir com nada, além de água e fiscais de trânsito.



Frizzo, que é assessor jurídico da Associação das Entidades Carnavalescas de Caxias do Sul (Assencar), e mesmo dizendo-se suspeito, fez uma declaração em plenário, descarregando contra outras formas de desfrutar do Carnaval.



— Quem encaminhou um Financiarte de R$ 60 mil para um bloco de rua, que atende principalmente à burguesada do Centro, esses vão ser beneficiados. E o saco é um só. Os R$ 60 mil que vão financiar o bloco X e o bloco B, que vão fazer Carnaval no Centro da cidade, passear pela Estação... é o mesmo dinheiro que está sendo negado para as escolas. Então, está sendo tomando um caminho perigoso, preconceituoso, de discriminar o povo da periferia, dos bairros.

O vereador disse ainda que "é uma posição preconceituosa, que divide a cidade e o prefeito toma partido de que lado está".



Frizzo não fez nome. Porém, o Bloco da Velha é conhecido pelo Carnaval que percorre a área central e culmina no Largo da Estação Férrea.



Segundo um dos organizadores do Bloco da Velha, Germano Weirich, não há dinheiro do Financiarte. Eles participaram da concorrência para captação de recursos via Lei de Incentivo à Cultura (Lic), foram aprovados e precisam fazer a captação junto às empresas. O valor é de cerca de R$ 60 mil.



— Captamos o que pagariam de imposto. Cabe a nós ir atrás da verba — explica.