Veja os sinais que alertam para uma disfunção erétil /

Vocês poderiam explicar quando o homem é considerado impotente, e quanto o tamanho do pênis é importante em uma relação sexual?



Homens que não possuem uma ereção completa podem ser considerados impotentes. Existem diferentes graus de impotência, mas todos se caracterizam pela ereção que não se completa.



Para ser considerada uma disfunção erétil, a falha tem de ser recorrente e impedir que o homem tenha uma relação sexual satisfatória. Aqueles que começam a ter esta disfunção frequentemente ficam com problemas de autoestima nos relacionamentos, têm menos relações sexuais por semana, mais romances extraconjugais para testar se acontece com todas as mulheres, queixas de falta de desejo e ejaculação rápida.



Preferências



Todo homem vai experimentar a falha em algum momento, seja por cansaço decorrente da rotina puxada, por alguma fase de ansiedade ou por outros fatores psicológicos. Quando se fala do que as mulheres acham sobre o tamanho e a largura do órgão sexual masculino, a preferência está clara.



Pênis fino não agrada, isto é regra. Grossos agradam mais, não que o tamanho não seja importante também.



Não custa relembrar que o tamanho médio do pênis do brasileiro gira em torno de 12cm a 13cm, segundo levantamentos feitos por pesquisas. As variações, normalmente, vão de 7,5cm a 14cm.



