Temer, Rodrigo Maia e Alexandre de Moraes devem embarcar para Porto Alegre na manhã de sábado

Funeral 20/01/2017 | 19h57 Atualizada em

Acompanhando do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, Michel Temer deve embarcar de São Paulo, às 11h deste sábado, com destino a Porto Alegre. Na Capital, a comitiva acompanhará, a partir das 12h55min, o funeral do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, morto em acidente aéreo na quinta-feira.

Leia mais



"Lição mais especial foi sempre fazer a coisa certa", diz filho sobre Teori

Corpo de Teori Zavascki deve ser trazido para Porto Alegre

Corpo de Teori deve ser velado no prédio do TRF, em Porto Alegre



A presidente do STF, Cármen Lúcia, que estava em Brasília, embarcou para Porto Alegre na tarde desta sexta-feira. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que está no Exterior participando do Fórum de Davos, não confirmou presença no funeral, mas antecipou seu retorno ao Brasil.

O corpo será sepultado na tarde deste sábado, às 18h, no Cemitério Jardim da Paz, no bairro Agronomia, zona leste de Porto Alegre. A confirmação veio por meio da administração do cemitério, que informou já ter reservado uma de suas capelas a pedido da família do ministro.



Segundo informações do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o corpo do ministro deve desembarcar na base aérea de Canoas na madrugada de sábado e será velado, a partir das 9h, no prédio do TRF4, no bairro Praia de Belas. As primeiras duas horas do velório devem ser reservadas à família de Teori. Depois, a cerimônia será aberta para o público em geral, de acordo com o TRF4, e se estenderá até por volta das 17h.