Sunset Monte Reale ocorre no domingo, em Flores da Cunha

Mais uma edição da festa Monte Reale Sunset ocorre no domingo, às 17h, na Vinhos Monte Reale (Av. 25 de Julho, 5.005), em Flores da Cunha.



A balada eletrônica terá discotecagem de Lolô Bortholacci, Bertha e Francesca.



Os ingressos antecipados custam R$ 25 (elas) e R$ 35 (eles) e estão à venda no local, nas lojas Drops De Menta (Rua Dr. Montaury, 435) e Exube (Rua Dr. Montaury, 665), em Flores da Cunha, nas lojas Original Centro (Rua Garibaldi, 803) e shopping Iguatemi, em Caxias, e pelo site www.ticketmais.com.br (há taxas). Na hora, R$ 35 (elas) e R$ 45 (eles).