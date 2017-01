Sociedade por João Pulita

Social 16/01/2017 | 06h15 Atualizada em





Leo Zanotto foi com o amigo Alexandre Brinker mapear os jardins do Quinta Estação, onde ele realiza, dia 28, o Parador Pepsi Club Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Kelli Martini e Maria Carolina Guerra na baladinha de verão no La Barra Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Debutante

A beldade Manoela Hojaij Carvalho Ronchetti, filha de Daniel Ronchetti e Marilia Hojaij Carvalho Ronchetti, ingressa 2017 celebrando a chegada de seus 15 anos. Para o ritual de passagem de menina-moça, Manoela ganhará festa, dia 11 de março, nos salões do Café de La Musique com direito ao clássico bom gosto de seus pais. Helena, a mana da aniversariante, irá colaborar nas honras.

Notável

Rubens Simões Neto volta a dar mostras de seu incrível talento criativo, desta vez em cenário internacional. Entre os dias 10 e 14 de fevereiro, ele leva todo o conceito da grife de design Riva para a Alemanha. Vai apresentar suas últimas e premiadas peças durante o grande evento mundial do setor Ambiente The Show 2017, em Frankfurt.

Felipe Tondo Pereira e Verônica Daros, elegantes, em festa nos salões do Recreio da Juventude Foto: José Zignani / Divulgação

Os médicos Roberta Lamonatto e Everton Pansera prestigiaram a festividade de Camila Fiedler Rech Foto: José Zignani / Divulgação

Mesa

A gourmet Graciela Peretti e o chef de cozinha porto-alegrense Jorge Nascimento selaram uma parceria e criaram, há algum tempo, o projeto Loft 103, que chega por estas plagas em forma de jantar. O encontro dos artistas de forno e fogão será com o talento das artes plásticas Fábio Balen, e ocorre dia 18, quando Balen abre seu galeria/bistrô para receber o grupo de adesão. Já estão confirmadas as presenças de Bia Verdi, Lisia Heinen, Cassandra Tomé, Karen Panizzon, Gesiel Fisch, Melissa Guerra Simões, Rodrigo Balen irá com sua bela Paula Scortegagna Balen.

Toda linda, Sophia Romani Susin, comemorou sua formatura no Ensino Médio e a conquista da aprovação no concurso vestibular para Educação Física Foto: Luís Henrique Bisol Ramon / Divulgação

Ares

Fabiana Justus, filha de Roberto Justus, protagonizou uma imersão na saúde, ao lado de sua mãe, Sacha Chryzman, no famoso spa da região das Hortênsias. La Justus, que irá se casar com o presidente do SPCine, Maurício Ramos, em Punta del Este, aproveitou o Kurotel para um relax nesta fase pré-wedding.

Antonella Bossardi Biondo faz conexão em tarde de gente bonita e boa gastronomia Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Igor Perini e Diego Vergani, semana passada, para conferir o projeto Alou Alou Cxs, do 20Barra9 Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Leana Campagnolo e Felipe Gobbi noivaram, no último dia 7, durante jantar no Château Lacave Foto: Leandro de Araujo / Divulgação

Neusa Sonda bajulou sua filha, a fotógrafa Candice Giazzon, que assina a mostra Ride to Live em exposição no Shopping San Pelegrino Foto: Fabio Grison / Divulgação