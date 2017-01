Sisu abre inscrições nesta terça: 7 coisas para começar o dia bem informado 

O que você precisa saber 24/01/2017 | 07h30 Atualizada em

1. Sartori vai novamente a Brasília buscar alívio para a dívida



Com a esperança de receber ajuda para combater o rombo financeiro de R$ 8,8 bilhões projetado até o fim do mandato, em 2018, José Ivo Sartori desembarca nesta terça-feira em Brasília para se reunir com a equipe econômica. A expectativa é de que o acordo de recuperação fiscal do Rio de Janeiro — que pode ser assinado nesta semana — sirva de ponto de partida para a negociação envolvendo o Rio Grande do Sul.



2. Cármen Lúcia ouve colegas, assessores e PGR para definir rumo de relatoria da Lava-Jato



É no vasto gabinete de 80 metros quadrados da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), de frente para a Praça dos Três Poderes, que a ministra Cármen Lúcia se prepara para tomar a decisão mais aguardada pelo país: quem será o novo relator da Operação Lava-Jato na Corte. Ciente de que interesses dos mais legítimos aos mais escusos estão em jogo, a presidente cogita aguardar a missa de sétimo dia de Teori Zavascki, na quarta-feira, para anunciar sua escolha.

3. Sisu abre inscrições nesta terça-feira; veja como participar

Entre esta terça-feira e as 23h59min de sexta, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estará com as inscrições abertas. Por meio da ferramenta informatizada, instituições públicas de Educação Superior oferecem vagas a candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



4 - Filmes indicados ao Oscar serão anunciados nesta terça-feira

Sai nesta terça-feira o anúncio dos filmes indicados ao Oscar 2017. Às 11h18min (5h18min da manhã no horário de Los Angeles), as atrizes Jennifer Hudson e Brie Larson apresentam os nomes dos concorrentes em todas as 24 categorias da premiação. O canal pago TNT transmitirá ao vivo. A cerimônia de entrega dos troféus, em 26 de fevereiro, terá o comediante Jimmy Kimmel como mestre de cerimônias.



5. Último teste do Inter antes do Gauchão

O Inter entra em campo nesta terça-feira para o segundo jogo-treino da temporada. Às 16h30min, o time de Zago enfrenta o Tubarão-SC, no Vila Ventura, em Viamão. Este será o último teste da equipe antes de encarar o Veranópolis, domingo, pelo Gauchão.



6. Grêmio apresenta o atacante Beto da Silva

Depois de Jael, o Grêmio apresenta nesta terça, às 15h30min, o atacante Beto da Silva. A entrevista coletiva do atleta será no intervalo das atividades da tarde, que começam às 15h.



7. Temperaturas seguem elevadas no Estado

O tempo continua abafado em todo Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Áreas de instabilidade associadas a um sistemas de baixa pressão atmosférica na Argentina e também no Uruguai espalham pancadas de chuva pelo Estado durante a tarde. Os maiores volumes de água devem se concentrar no nordeste gaúcho. Pela manhã, as temperaturas ficam agradáveis e somente no Norte a sensação é mais amena. Mas, à tarde, o calor predomina, especialmente no Oeste.