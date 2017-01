Sem Carnaval em Caxias, associação estima gastos de R$ 2,2 mil para festa mais simples 

Falta de recursos 30/01/2017 | 13h45 Atualizada em

Por falta de recursos, o Carnaval de Caxias do Sul deste ano não terá desfile e nem competição de escolas de samba. Mas as agremiações não querem deixar a data passar em branco e organizam uma comemoração na Rua Plácido de Castro para o sábado de Carnaval, dia 25 de fevereiro. As informações são da Gaúcha Serra.



De acordo com Cleberton Ribeiro, presidente da Associação das Entidades Recreativas, Esportivas, Culturais e Carnavalescas de Caxias do Sul (Assencar), o orçamento para a montagem de palco, sonorização, banheiros e uma estrutura simples aponta gastos de cerca de R$ 2,2 mil, que terão de ser pagos pela própria organização. Cerca da metade do valor já foi arrecadado.

A prefeitura não vai repassar os cerca de R$ 380 mil que foram destinados para as agremiações e para a infraestrutura da edição passada, mas ficou de auxiliar com serviços, como a organização do trânsito, segurança, distribuição de água, limpeza e ambulância. A associação, no entanto, diz que ainda aguarda a confirmação do poder público sobre a presença da Guarda Municipal e da liberação da Plácido de Castro e da iluminação da rua.

O presidente da entidade diz que a intenção é fazer a festa no local tradicional, mas que se não houver condições por falta de verba e apoio da prefeitura, o evento poderá ser feito no Clube Gaúcho ou no ponto de cultura da União das Associações de Bairros do Panazzolo. A abertura do Carnaval em Caxias já está confirmada no ponto de cultura na sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Estão mais mobilizadas para as apresentações as escolas Filhos de Jardel, Unidos do É o Tchan, Pérola Negra e XV de Novembro.