Sargento da Brigada Militar é assassinado em tentativa de assalto em Caxias do Sul 

O sargento Edir Hendges Welter, 46 anos, integrante do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), foi morto numa tentativa de assalto em Caxias do Sul, na noite desta quinta-feira. O crime ocorreu por volta das 22h30min na Rua Moreira César, quase nas proximidades do entroncamento com a Perimetral Norte, no bairro Pio X.

Informações preliminares indicam que o policial estava na companhia da esposa e parou em frente a uma lanchonete. A mulher desembarcou do veículo para comprar água mineral no local. O sargento permaneceu sozinho no carro. Nesse momento, dois homens abordaram o policial e anunciaram o assalto. Ali, ele foi baleado duas vezes. O sargento morreu no Hospital Pompéia.

Segundo o Comando Regional de Polícia Ostensiva (CRPO/Serra), Welter estava à paisana e fora do horário de serviço.

A BM montou um cerco pela cidade, mas não havia localizado os autores do crime até por volta da meia-noite desta segunda-feira. Os bandidos fugiram num carro Sedan escuro.