Resolver o impasse com médicos é o próximo desafio do governo Guerra, em Caxias

A polêmica com os indígenas terminou, mas o governo de Daniel Guerra (PRB) tem outra situação emergencial e essa de extrema prioridade para ser resolvida: os médicos do SUS que atendem nas UBSs e no Centro Especializado de Saúde (CES). O cumprimento da carga-horária passa a ser exigida a partir de 1º de março e o presidente do sindicato da categoria, Marlonei dos Santos, já fala em paralisação. Há, ainda, a possibilidade de pedidos de demissão em massa.



Guerra garante que há planos de contingência para qualquer situação que venha a ocorrer.



— Os médicos vão cumprir na íntegra o horário como todo e qualquer trabalhador neste município e, principalmente, como todo e qualquer servidor — frisou o prefeito, em entrevista ao Pioneiro.

Neste primeiro mês à frente da prefeitura de Caxias, Guerra tem encarado situações espinhosas, especialmente na área da segurança, que acabou desembocando na polêmica com a comunidade indígena. Porém, pelo menos diante do quadro atual, o mais complicado para resolver será a relação com os médicos e a garantia de atendimento à população.



Nesta quarta-feira, o prefeito palestra na reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC). Será sabatinado, uma vez que vários assuntos pontuais se apresentam. Cerca de 350 pessoas devem ouvir Guerra na CIC.



Assunto resolvido

Índios estiveram na prefeitura e saíram com permissão para vender produtos até revisão de acordo de 2014 Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Já em relação aos índios, a prefeitura pediu desculpas e devolveu as mercadorias apreendidas de um casal caingangue, pela Guarda Municipal, no sábado. A medida demonstra que não estava bem sincronizada a atuação da Guarda com o pensamento da administração.

Tanto é que a secretária do Urbanismo, Mirangela Rossi, disse que "a instrução era conversar, orientar, e não recolher, não mexer, não brigar".



— A gente não quer que vocês sejam confundidos com os ambulantes que estão aí com material ilegal. Da nossa parte, qualquer erro que tenha sido cometido, além das averiguações, a gente quer se desculpar.



Apesar da marca do escorregão na Operação Centro Legal, Guerra valoriza o secretário da Segurança, José Francisco Mallmann. Diz que é alguém com credenciais para estar no governo federal.



É importante destacar que a prefeitura não se furtou de conversar e admitir que estava valendo o acordo feito em 2014 para a comercialização.



Vitória da comunidade indígena.