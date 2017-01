Prefeitura de Bento Gonçalves promete depositar o 13º atrasado até sexta-feira

Crise 12/01/2017 | 11h29 Atualizada em

Com mais de 20 dias de atraso, o município de Bento Gonçalves pretende depositar nesta quinta-feira a segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores municipais. A previsão da Secretaria de Finanças é que o dinheiro entre na conta nesta sexta-feira. São 1.893 funcionários públicos do município, sendo 103 cargos em comissão, que receberão o benefício. Para pagar a conta atrasada, a prefeitura aguardava juntar os R$ 7 milhões dos 60% que faltam da segunda parcela. O valor não contabiliza encargos. As informações são da Gaúcha Serra.



Conforme o secretário-adjunto de Finanças, Heitor Tartaro, a quitação será possível por conta da entrada da verba de repatriação de recursos no exterior repassada aos municípios, além da arrecadação de impostos, como IPVA e IPTU. Para completar o montante destinado ao décimo terceiro, foram realocados de outras áreas R$ 2,9 milhões. Para este crédito especial, a prefeitura dependia da Câmara de Vereadores. O projeto, que tramitava em regime de urgência, foi aprovado por unanimidade na sessão desta quarta-feira.

O atraso no pagamento do décimo terceiro dos servidores é reflexo da crise financeira enfrentada pela prefeitura, que ainda não fechou o balanço de 2016, mas prevê um déficit superior a R$ 15 milhões. O município vem adotando medidas de contenção e atende em turno único desde outubro.