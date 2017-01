Música 13/01/2017 | 12h30 Atualizada em

A Level Cult (Rua Coronel Flores, 789), em Caxias do Sul, realiza nesta sexta a festa Toxic Pool Party, a partir das 23h.



Leia também:

3por4: Hunter Club inaugura neste sábado, em Farroupilha

3por4: estudante faz caricaturas em cafés no centro de Caxias do Sul



Na discotecagem estarão Júlia Franz, Eduardo Guedes, Fran Tessaro e Pedrinho Cavare. Haverá piscinas infláveis no jardim.



A entrada custa R$ 20, pra quem for com trajes de banho até a meia-noite, e R$ 30, após ou sem trajes de banho.