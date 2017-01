Pilotos do Rali Dakar enfrentam sensação de 50ºC na segunda etapa

Calor e poeira 03/01/2017 | 18h25 Atualizada em

No terceiro trecho mais longa desta edição do Rally Dakar, os competidores percorreram nesta terça-feira 803 quilômetros, sendo 275 cronometrados (especial), entre as cidades argentinas de Resistencia e San Miguel de Tucumán.

Além da distância na região do Chaco argentino, os pilotos enfrentaram o forte calor e muito poeira. Na acampamento do rali, em Tucumán, na Argentina, a sensação térmica passou dos 50ºC.

Leia mais:

Volta de Massa à F-1 é uma "decisão errada", diz ex-piloto Jean Alesi

Rival de Nasr por vaga, Gutiérrez se diz confiante em ficar na F-1 em 2017

Mercedes pagará taxa de inscrição recorde para temporada 2017 da F-1

Entre os brasileiros que participam da disputa, o mais bem classificado é o maranhense Marcelo Medeiros, nos quadriciclos. Depois de duas etapas completadas, o piloto de 27 anos é o terceiro colocado na classificação geral, a 4min20s do líder, o argentino Pablo Copetti. Nesta terça, Medeiros chegou em quinto lugar na 2ª etapa.

Nos carros, o piloto paulista Sylvio de Barros e o navegador gaúcho Rafael Capoani terminaram a etapa na 26ª posição. A dupla, que compete com um Mini da equipe X-Raid, está em 26º lugar no geral, a 37min41s dos líderes, o piloto francês Sebastien Loeb e o navegador monegasco Daniel Elena.

Nas motos, o gaúcho Gregorio Caselani, piloto da Honda South America Rally Team, concluiu a segunda etapa do Rally Dakar na 62ª colocação. Em sua estreia no Dakar, o piloto caxiense de 29 anos está em 62º lugar, a 48m15s do líder, o australiano Price Toby. Os outro brasileiros nas motos são o catarinense Ricardo Martins, que concluiu a etapa na 42º colocação e o 46º no geral, e o paulista Richard Fliter, que fechou o trecho em 64º, mesma colocação no geral.

— Procurei pilotar de modo consciente para poder concluir a etapa. A especial de hoje foi dura, mais uma vez, muito quente. Larguei lá atrás e fiquei travado na poeira dos demais pilotos. Era praticamente um voo cego e eu não tinha como arriscar em ir mais para frente. Entretanto, minha Honda CRF 450 Rally se comportou bem durante o dia e eu ainda ganhei três posições em relação à ordem de largada. Estou satisfeito com o resultado — afirmou Caselani, que no primeiro dia do rali, depois de ter subido 80 posições no grid, foi penalizado em um minuto por excesso de velocidade em um dos radares.

Para quarta-feira, a distância total será menor (780 quilômetros). Porém com um trecho cronometrado maior (364 quilômetros). A organização da prova orienta os participantes a manterem a atenção e estarem sempre em estado de alerta, principalmente na travessia de rios.

Foto: arte zh / rbs

O PERCURSO

No total, serão percorridos 8.818 quilômetros, dos quais 4.089 quilômetros serão de trechos cronometrados



1º de janeiro (domingo)

Largada Promocional: Assunção (Paraguai)



2 de janeiro (segunda-feira)

1ª etapa: Assunção (Paraguai) — Resistencia (Argentina)

Total: 454km

Trecho cronometrado: 39km



3 de janeiro (terça-feira)

2ª etapa: Resistencia — San Miguel de Tucuman (Argentina)

Total: 803km

Trecho cronometrado: 275km



4 de janeiro (quarta-feira)

3ª etapa: San Miguel de Tucumán — San Salvador de Jujuy (Argentina)

Total: 780km

Trecho cronometrado: 364km



5 de janeiro (quinta-feira)

4ª etapa: San Salvador de Jujuy — Tupiza (Bolívia)

Total: 521km

Trecho cronometrado: 416km



6 de janeiro (sexta-feira)

5ª etapa: Tupiza — Oruro (Bolívia)

Total: 692km

Trecho especial: 447km



7 de janeiro (sábado)

6ª etapa: Oruro — La Paz (Bolívia)

Total: 786km

Trecho cronometrado: 527km



8 de janeiro (domingo)

Dia de descanso — La Paz (Bolívia)

9 de janeiro (segunda-feira)

7ª etapa: La Paz — Uyuni (Bolívia)

Total: 622 km

Trecho cronometrado: 322 km

10 de janeiro (terça-feira)

8ª etapa: Uyuni — Salta (Argentina)

Total: 892 km

Trecho cronometrado: 492 km

11 de janeiro (quarta-feira)

9ª etapa: Salta — Chilecito (Argentina)

Total: 977 km

Trecho cronometrado: 406 km

12 de janeiro (quinta-feira)

10ª etapa: Chilecito — San Juan (Argentina)

Total: 751 km

Trecho cronometrado: 449 km

13 de janeiro (sexta-feira)

11ª etapa: San Juan — Río Cuarto (Argentina)

Total: 754 km

Trecho cronometrado: 288 km

14 de janeiro (sábado)

12ª etapa: Río Cuarto — Buenos Aires (Argentina)

Total: 786 km

Trecho cronometrado: 64 km

*ZHESPORTES