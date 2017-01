Piloto gaúcho abandona o Rally Dakar

Orientação médica 09/01/2017 | 15h20 Atualizada em

O gaúcho Gregorio Caselani, da Honda South America Rally Team, está fora do Rally Dakar. O piloto de Caxias do Sul tomou a decisão de abandonar a prova no início da madrugada desta segunda-feira, em La Paz (Bolívia), seguindo orientações médicas, pois estava com um processo inflamatório muito forte na cintura e região lombar.



Gregorio caiu sobre cactos na terceira etapa da competição e muitos espinhos se alojaram em seu corpo, dos joelhos até as costas. Como os médicos não conseguiram retirá-los, formou-se um processo inflamatório e desde então ele enfrenta dificuldades para pilotar.

— A minha lombar está travada. Nem consigo calçar o tênis — disse o piloto de 29 anos.

Piloto gaúcho durante a 4ª etapa do Rally Dakar, entre San Salvador de Jujuy (Argentina) e Tupiza (Bolívia). Foto: Gustavo Epifanio / photosdakar.com,Divulgação

Em La Paz, os médicos do Dakar recomendaram repouso de pelo menos cinco dias, além de medicamentos.

Gregorio, que fez a sua estreia no no maior rali do mundo, decolou nesta segunda-feira pela manhã de La Paz e tinha desembarque previsto para as 14h (de Brasília), no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele está acompanhado do chefe de equipe, Dário Júlio.

O PERCURSO

No total, serão percorridos 8.818 quilômetros, dos quais 4.089 quilômetros serão de trechos cronometrados



1º de janeiro (domingo)

Largada Promocional: Assunção (Paraguai)



2 de janeiro (segunda-feira)

1ª etapa: Assunção (Paraguai) — Resistencia (Argentina)

Total: 454km

Trecho cronometrado: 39km



3 de janeiro (terça-feira)

2ª etapa: Resistencia — San Miguel de Tucuman (Argentina)

Total: 803km

Trecho cronometrado: 275km



4 de janeiro (quarta-feira)

3ª etapa: San Miguel de Tucumán — San Salvador de Jujuy (Argentina)

Total: 780km

Trecho cronometrado: 364km



5 de janeiro (quinta-feira)

4ª etapa: San Salvador de Jujuy — Tupiza (Bolívia)

Total: 521km

Trecho cronometrado: 416km



6 de janeiro (sexta-feira)

5ª etapa: Tupiza — Oruro (Bolívia)

Total: 692km

Trecho especial: 447km



7 de janeiro (sábado)

6ª etapa: Oruro — La Paz (Bolívia)

Total: 786km

Trecho cronometrado: 527km



8 de janeiro (domingo)

Dia de descanso — La Paz (Bolívia)

9 de janeiro (segunda-feira)

7ª etapa: La Paz — Uyuni (Bolívia)

Total: 622 km

Trecho cronometrado: 322 km

10 de janeiro (terça-feira)

8ª etapa: Uyuni — Salta (Argentina)

Total: 892 km

Trecho cronometrado: 492 km

11 de janeiro (quarta-feira)

9ª etapa: Salta — Chilecito (Argentina)

Total: 977 km

Trecho cronometrado: 406 km

12 de janeiro (quinta-feira)

10ª etapa: Chilecito — San Juan (Argentina)

Total: 751 km

Trecho cronometrado: 449 km

13 de janeiro (sexta-feira)

11ª etapa: San Juan — Río Cuarto (Argentina)

Total: 754 km

Trecho cronometrado: 288 km

14 de janeiro (sábado)

12ª etapa: Río Cuarto — Buenos Aires (Argentina)

Total: 786 km

Trecho cronometrado: 64 km

*ZHESPORTES