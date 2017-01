PF abre inquérito para investigar acidente que matou ministro do STF

Queda de aeronave 19/01/2017 | 21h22 Atualizada em

A Polícia Federal confirmou, no início da noite desta quinta-feira, a instauração de inquérito policial para apurar as causas do acidente de avião que vitimou cinco pessoas, entre elas o ministro do STF e relator da Lava Jato, Teori Zavascki. Uma equipe de agentes, especialistas nesse tipo de investigação, já está a caminho do local do acidente, na região de Paraty, no Rio de Janeiro. Um inquérito foi aberto também pelo Ministério Público Federal (MPF) pela procuradora da República Cristina Nascimento de Melo, que está a caminho do local do acidente.

Após a queda da aeronave, por volta das 14h30min, a confirmação da morte foi feita pelo filho de Teori, Francisco Zavaski, em seu perfil no Facebook. "Caros amigos, acabamos de receber a confirmação de que o pai faleceu! Muito obrigado a todos pela força!", postou.

Teori, 68 anos, era o ministro relator das ações da Operação Lava-Jato no Supremo. O ministro havia interrompido as férias para analisar as delações da empreiteira Odebrecht, cuja homologação estava prevista para ocorrer no mês que vem.

O avião – um bimotor modelo King Air – caiu por volta das 14h30. De acordo com a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), a aeronave decolou às 13h01 do Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Paraty.

O Corpo de Bombeiros informou que o avião caiu no mar, próximo à Ilha Rasa, e ficou parcialmente submerso. Além dos bombeiros da cidade, homens do quartel de buscas e salvamento da Barra da Tijuca, no Rio, se deslocaram para auxiliar nas buscas.

Na hora do acidente, chovia forte em Paraty, e a região estava em estágio de atenção.

* Rádio Gaúcha e Agência Brasil