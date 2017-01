Pedro Ernesto: "Plano de carreira"

Coluna do Pedro 25/01/2017 | 07h58 Atualizada em

O Grêmio deu a Geromel a oportunidade de voltar ao Brasil quando ninguém acreditava nele. O zagueiro se impôs, foi um grande profissional e acabou na Seleção.

A direção gremista viu todas as suas qualidades, lhe deu um dos maiores salários do clube e um contrato de quatro anos. Um verdadeiro plano de carreira, que até então só Marcelo Grohe tinha no Grêmio.

Agora, vem seu empresário com ofertas salariais mirabolantes para o jogador, mas não oferecendo ressarcimento ao clube. Fala numa proposta ridícula do Flamengo e duas do Exterior. Até agora, é só conversa.

O Grêmio não se entrega. Romildo Bolzan Júnior e seus companheiros só esperam que cumpra o contrato que assinou. Na época, disse ser o contrato da sua vida.

Empresários

Primeiro foi o empresário de Wiliam. Chegou a distribuir nota oficial com o desejo do lateral de jogar na Europa. Depois, foi o empresário do Pedro Rocha. O Grêmio não encontrava o representante do atacante para renovar o contrato. Acertou tudo, só que o empresário viajou. Por último, o agente do Geromel. Os clubes estão fragilizados diante desses caras. Cuidado com eles.

Jogo da Amizade

Os colombianos deram uma demonstração de solidariedade no desastre aéreo que vitimou a delegação da Chapecoense. Hoje, no Engenhão, a Seleção recebe a Colômbia em um jogo que tem por objetivo agradecer ao povo desse país e destinar a renda da partida para as famílias enlutadas.

*Diário Gaúcho