Pedro Ernesto: "Liderança da Fifa"

Tite tem sete jogos na Seleção Brasileira, com sete vitórias. Tirou o Brasil do sexto lugar nas Eliminatórias da Copa do Mundo e colocou à beira da liderança do ranking da Fifa. Tudo isso sem muito treinamento, mas com muita observação e colocando o time com posicionamentos importantes dos jogadores para facilitar o plano de jogo.

O ambiente da Seleção está leve. Difere do ambiente dos tempos de Dunga e Felipão. Os jogadores estão felizes por estar nesta barca. A torcida brasileira, mais uma vez , gosta de ver a sua Seleção. Com Tite, retornamos ao pensamento de que o Brasil pode ser campeão do mundo novamente.

Reforço

O Grêmio vê em Bolaños o grande reforço da temporada. Seria uma boa notícia. A falta de dinheiro não deixa o clube fazer vultuosas contratações. Bolaños seria uma enorme diferença se conseguisse jogar no Grêmio o que já jogou no Equador. Salários atrasados podem comprometer o todo. A direção sabe disso e não faz investimentos que podem pior a questão financeira.

Crise financeira

Se diz que o Inter tem grande déficit financeiro. Mesmo assim, terá de investir para melhorar o time. Atacantes e um grande meia são contratações urgentes. O que Zago está testando, nós já vimos. De onde vai sair a grana, não faço ideia, mas que a equipe precisa ser qualificado, não resta a menor dúvida.

*Diário Gaúcho