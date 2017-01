Pedro Ernesto: "Inter será denunciado e punido pela ação dos marginais"

Coluna do Pedro 30/01/2017 | 10h08 Atualizada em

O Gauchão poderia começar melhor. Deveria. Mas o futebol moderno é acompanhado por facções rivais que usam clubes para extrapolarem sua piores reações. Duas facções marginais, que se intitulam como torcidas organizadas do Internacional, se envolveram em briga selvagem nas arquibancadas do Estádio Antônio David Farina.



O Inter vai se incomodar. Será denunciado e punido por ação desses marginais. Tomara que a nova direção colorada faça deste episódio uma forma de se ver livre destas gangues que nada colaboram com o clube ou com a equipe. Triste saber que o futebol não consegue se livrar desses marginais. Caso de polícia. Não faltam imagens para punir todos que se envolveram na triste selvageria.



Leia outras colunas do Pedro Ernesto Denardin



Recomeço

Os destaques colorados estão em Diego, no primeiro tempo, e Roberson, no tempo final. Era só o primeiro jogo. D'Alessandro emprestou boa qualidade, que faltava. Nico López entrou bem no segundo tempo. Mas é só o primeiro momento do recomeço. Antônio Carlos está querendo que o time jogue com a bola no chão. Foi o que mais chamou atenção do trabalho do treinador. Tem muito para se fazer no time colorado.

Walace

Não há dinheiro na Arena. No orçamento, está escrito que deverão ser arrecadados R$ 60 milhões com venda de jogadores. Só negociando dois craques para alcançar este objetivo. O primeiro foi. O clube deve ter arrecadado em torno de R$ 20 milhões, ou seja, um terço da necessidade. Walace vai fazer falta, mas dinheiro faz mais falta ainda.