Pedro Ernesto: "Indiferença"

Não se pode considerar torcedor do clube quem participa de organizadas. Seria uma ofensa muito forte aos torcedores, aqueles que gostam do seu clube e torcem por ele. Os rapazes que assumem comando de organizadas acabam formando facções. Buscam espaço entre os dirigentes para ganhar ingressos, ônibus para viajar ao Interior, faturar. As outras torcidas surgem como concorrentes. Aí está a razão porque brigam quase sempre. Aí se entende as brigas. Os líderes comandam parceiros e formam verdadeiras quadrilhas.

Os clubes são coniventes, dão apoio, e o número de militantes das facções acaba aumentando. Punir o clube é importante. Só que esses rapazes continuam indiferentes ao prejuízo que causam porque não são eliminados como torcidas organizadas.

Nico López

Penso que o treinador do Inter precisa dar titularidade a esse jogador. Ele já mostrou muita bola. Veio para o Internacional com questões médicas não resolvidas e entrou num time que estava em frangalhos, rumo ao rebaixamento. Agora é outro momento, com mais tranquilidade. Hora certa de ver quem pode, realmente, dar mais qualidade ao time. Penso que é o caso desse jogador.

Reposição

Jailson é uma boa reposição. Não será o mesmo que foi Walace, mas é o que tem. Buscar reposição pode ser uma orientação da direção, mas o mercado não oferece grandes jogadores. O Grêmio conseguiu recuperar o caixa, mas enfraqueceu o time. Essa é a realidade que precisa ser encarada.

