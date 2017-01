Pedro Ernesto: "As ações da Fifa"

Coluna do Pedro 28/01/2017 | 08h10 Atualizada em

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, busca moralizá-la. Depois da roubalheira infernal, tenta mudar o processo comercial. Dias atrás, enviou US$ 100 milhões ao Brasil como participação nos lucros da Copa de 2014. Mas há lances da Fifa que não se pode aplaudir. Esse de inchar a Copa com 48 seleções é péssimo. O outro é dizer que só é campeão do mundo quem ganhou a competição organizada por ela. Ignorar títulos do Santos de Pele, do São Paulo e do Grêmio é negar o futebol. Há coisas mais importantes a serem tratadas. Isso pode valer muito na relação dos torcedores. Os colorados estão usando justo na hora em que aturam todas as gozações dos gremistas. Mas o mundo do futebol sabe quem são os campeões. Com ou sem Fifa.

Agora é Gauchão

Inter x Veranopolis fazem a abertura do Gauchão 2017 e o jogo de mais destaque da primeira rodada. Mas o jogo que me da mais interessa é Juventude x Brasil, dois times da Série B que começam a brigar pelo título do nosso regional. Tem ainda o clássico Cruzeiro x São José. Serão 12 clubes e tudo indica que teremos uma bela competição.

Festa de abertura

Nesta segunda-feira, na sede da FGF, Francisco Novelletto promete grande festa para marcar o início do Gauchão. São elementos que valorizam a competição. A Rádio Gaúcha vai fazer a Confraria do Pedro Ernesto, promoção que já dura dez anos. Gosto do nosso campeonato. Tem a nossa cara.

Leia outras colunas do Pedro Ernesto Denardin

*Diário Gaúcho