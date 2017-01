Papas da Língua faz show em fevereiro em Bento Gonçalves

Acústicos RS 21/01/2017 | 16h52 Atualizada em

Papas da Língua e Jef e banda fazem show no dia 9 de fevereiro, a partir das 20h, na Susfa (Garibaldi, 559), em Bento Gonçalves. As apresentações integram o Projeto Acústicos RS e têm entrada franca. Com mais de 20 anos de carreira, a banda Papas da Língua mostra sucessos como Eu Sei, Lua Cheia e Blusinha Branca.

Acompanhado de sua banda, o músico Jéf, de Três Coroas, toca canções como Pra Depois, Quando Você Voltar, Intervir e Leve. Os ingressos serão distribuídos no local, um dia anterior do show, das 12h às 19h, e no dia, das 12h às 20h, com direito a duas entradas por pessoa.