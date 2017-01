Nesta quinta tem "007 Contra Goldfinger" e "Três Colegas de Batina" no Cinema de Verão

Filmes de graça 19/01/2017 | 14h30 Atualizada em

O projeto Cinema de Verão exibe nesta quinta-feira os filmes 007 Contra Goldfinger e Três Colegas de Batina, em Caxias do Sul.



No longa 007 Contra Goldfinger (1965), de Guy Hamilton, James Bond é encarregado de espionar Goldfinger, um poderoso milionário cujas remessas de ouro espalhadas por diversos países podem esconder ações criminosas. Após ser capturado, Bond descobre que o plano de Goldfinger é bem maior do que ele imaginava: Goldfinger pretende roubar nada mais nada menos do que as reservas americanas de ouro, guardadas no Forte Knox. A exibição ocorre às 15h, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Ordovás (Luiz Antunes, 312).



Já Três Colegas de Batina (1961), de Darcy Evangelista, pode ser conferido às 20h30min, na Praça de Galópolis. Na produção, Frei Martinho, decano de um convento de frades no Rio de Janeiro, luta pela urbanização de uma favela. O bondoso homem quer transformar os morros em locais decentes e luta com dificuldade para que construam sólidas casas de tijolos.



As sessões são gratuitas. Em caso de chuva, o filme Três Colegas de Batina será exibido no Sesc.