Natalia Borges Polesso: viver a cidade

Faz duas semanas que eu defendi meu doutorado. É uma pesquisa sobre literatura e cidade. Falo sobre como a cidade é atravessada por múltiplos olhares e como sua construção tanto física como metafórica é diferente para cada personagem. Cada um tem a sua experiência com a cidade e na cidade.



Isso serve pras pessoas de carne e osso também.

Por exemplo, nunca me ocorreu dormir em algum lugar que não fosse uma casa ou um hotel. Mas isso é diferente para o Joel ou para a Viviane. Eles dormem na calçada, num banco de praça, debaixo de uma marquise, às vezes num albergue, mas nem sempre. Outro exemplo, se eu vejo um painel publicitário me incentivando a comprar um apartamento que está "apenas" XXXmil reais na planta. Eu penso: agora não dá, talvez um dia, quando eu tiver um trabalho estável, talvez, remotamente, talvez me engane para sempre. A Diana, por outro lado, não se interessa por aquele painel, e passa batido por ele em sua pick-up. Ela não anda na rua, ela tem medo do centro. O Rodrigo volta pra casa de táxi da estação férrea. O seu Itamar está indignado com a zona que virou o bairro, mas está feliz com a praça das feiras, porque, segundo ele, ali era só capoeira e agora dá até pra andar. Dona Ira acha que as feiras estavam boas onde ficavam antes. A Dani está aqui há um ano e já conhece todos os mercados da área mais central, ela sabe onde é mais barato comprar produtos de limpeza, por exemplo. O Maikel tem um apego literário pelo bairro Cruzeiro e volta e meia ambienta suas histórias lá. E o Marco parece não gostar de Caxias, mas está acostumado. A Mirta toca. Minha irmã se sente segura ao ver a calçada do Zanuzi cheia de gente quando volta sozinha da aula. A Ternurinha queria usar o banheiro de verdade, mas os banheiros públicos fecham à noite, por isso ela usa o canteiro. O Bruno sempre está atrás de um ponto de vista.



O caso é que sempre é um ponto de vista, uma relação que envolve um tipo de jogo [de poder]. A cidade pertence a quem?



"Índio, imigrante, ambulante na rua não pode", disseram, e os retiraram violentamente. Atrapalha o quê? Quem? "Calçada ocupada atrapalha". E proibiram as cadeiras. O que é uma cidade limpa? Uma cidade linda? "Grafite, pichação é tudo sujeira". Apagaram o que é tudo arte livre e manifestação popular. "Pode virar à direita na Sinimbu?" Pra mim sempre pode, eu ando a pé. O que atrapalha pedestre é carro, não gente na calçada. Limpar a cidade significa deixá-la mais branca? Mais cinza? Mais vazia? Varrer as pessoas? Esfregar as peles? Apagar a memória? As vozes? Calar o que ela mesma cria? Limpar justamente os olhares que a fazem plural em sua experiência e construção? Prefiro o ruído de gente. O silêncio me dá medo. Prefiro cores ao branco asséptico mentiroso. Prefiro a carga das vivências, dos aprendizados. Prefiro modos de ocupar o mundo. Como podemos aprender a viver na cidade de modo sensível?