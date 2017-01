Morre idoso atropelado na BR-116, em Caxias do Sul 

Trânsito 23/01/2017 | 10h58 Atualizada em

Mário Corso, 68 anos, que estava internado no Hospital Pompéia depois de ter sido atropelado na BR-116, morreu na tarde de domingo. O acidente ocorreu por volta das 21h30min de sábado, no Km 148, próximo ao mercado Andreazza. Ele foi atingido por um Ford Ka, com placas de Caxias.



O idoso, que apresentava sinais de embriaguez, tentava atravessar a rodovia quando foi atingido por um Ka preto, no sentido Ana Rech - Centro. O pedestre foi atendido pelo Samu. O motorista do carro não sofreu ferimentos.



O velório ocorre nas Capelas São Francisco. O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério Parque de Caxias do Sul.