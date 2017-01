Meu amor quer fazer ménage. E agora?

Falando de Sexo 18/01/2017 | 20h01 Atualizada em





Estou muito decepcionada com o meu namorado. Estamos juntos há oito meses e transamos todos os dias em que nos vemos, tipo três vezes por semana. Fazemos de tudo: oral, anal e falamos na hora da transa o que gostamos.



Mas, aí, ele me disse que gostaria de transar comigo e com outra mulher junto. Fiquei "p" da vida! O que eu faço?



Querida leitora, saiba que você não está sozinha. Esta é uma velha história que ainda incomoda muitas mulheres. Mas fantasia sexual, tanto solitária quanto a dois, é um importante componente para a vivência saudável da sexualidade.



Por meio dela, em uma relação de afeto, pode-se criar mais intimidade e cumplicidade. Entretanto, conseguir falar para o parceiro sobre as suas fantasias pode ser um momento delicado da relação do casal.



Desejo compartilhado



Um dos aspectos da sexualidade masculina é que os homens são muito visuais. Gostam de olhar para as mulheres, de assistir aos filmes e de ver fotos em revistas. Alguns se excitam quando imaginam a namorada transando com outra pessoa e se sentem poderosos ao fantasiar na cama com duas mulheres ao mesmo tempo.



Mas isso só será legal se os dois estiverem querendo e dispostos a abrir a mente para essa experiência. Se um dos dois não está a fim, não deve fazer só para agradar o parceiro.



Converse com ele e seja clara: explique que você não se sentirá bem transando com outras pessoas.



