Médicos de UBSs terão que bater o ponto a partir de março em Caxias

Os médicos de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) terão que cumprir a jornada de trabalho integralmente e bater o ponto biométrico a partir do dia 1º de março. A decisão foi comunicada aos médicos na noite de segunda-feira pelo secretário municipal da Saúde, Darcy Ribeiro Pinto Filho.



Na semana passada, o presidente do Sindicato dos Médicos, Marlonei dos Santos, havia informado que os médicos pediriam demissão em massa caso o cumprimento integral da carga horária. Ele argumentou que um acordo firmado em gestões anteriores permitia o atendimento por cotas de pacientes.



O secretário de Saúde disse aos médicos que o cumprimento do ponto é uma recomendação do Ministério Público (MP). Ele ainda ressaltou que, até 1º de março, os médicos terão um período para de adaptarem à nova rotina.



Na última semana, o sindicato se reuniu com a prefeitura e exigiu reajuste do salário para aceitar bater o ponto, além de um plano de carreira.Ainda segundo o secretário, o plano de carreira para os médicos está em estudo. Dois concursos públicos estão vigentes até 2018 e novos profissionais podem ser chamados.