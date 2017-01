Juventude vence o Cruzeiro, de Porto Alegre, em amistoso em Bento Gonçalves

Pré-temporada 15/01/2017 | 18h56 Atualizada em

No segundo teste de pré-temporada, o Juventude venceu o Cruzeiro-PoA por 2 a 0, neste domingo, em jogo amistoso. Caion e Micael marcaram os gols no campo da Associação Geremia, em Bento Gonçalves. A próxima partida alviverde será no dia 21, sábado, contra o São José-PoA, no Alfredo Jaconi.

O primeiro tempo do Juventude pode ser resumido em efetividade. O Cruzeiro teve mais volume no início. Logo aos 11, Tiago Alagoano bateu falta lateral e Reinaldo cabeceou. A bola tocou no travessão. O jogo seguiu com o time de Porto Alegre atacando e o alviverde tentando o contragolpe.



Aos 34, a estratégia teve resultado. Bruno Ribeiro interceptou um passe e lançou Caion no ataque. O centroavante tirou o goleiro da jogada e abriu o placar. No fim do primeiro tempo, o zagueiro Anderson Marques e o meia Tiago Alagoano se exaltaram e saíram da partida.

Na volta do intervalo, o Juventude equilibrou um pouco mais as iniciativas da partida. A primeira chance foi logo no início. Pará cobrou falta frontal e Geovani fez grande defesa. O Cruzeiro voltou a ter mais volume de jogo. Aos 21, William Koslowski foi lançado na frente e concluiu em cima do goleiro Douglas.



O time da capital ainda perdeu três boas chances de empatar o jogo. Mas quem não faz, leva. O segundo gol alviverde veio após cobrança de falta de Sananduva. Aos 39, o volante bateu, a bola tocou na trave e o zagueiro Micael completou para o gol. Fim de jogo, 2 a 0 para o Juventude

O técnico PC Parente escalou Douglas; Bruno Ribeiro, Anderson Marques (Micael), Ruan Renato e Pará (Jeferson); Wanderson (Fahel) e Lucas (Sananduva); Felipe Lima (Wallacer), Hugo (Allan Vencato) e Murilo (Dieguinho); Caion (Dionas Bruno).