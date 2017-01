José Augusto Barros: "Pacote animador"

Paixão Tricolor 05/01/2017 | 07h14 Atualizada em

As probabilidades de anúncio de reforços para esta semana animam o novo ano da torcida tricolor.

O famoso pacotão que a direção anuncia para esta semana pode mudar o destino traçado para o Grêmio em 2017.

Em entrevista publicada em Zero Hora e no Diário Gaúcho, nosso presidente Romildo Bolzan Júnior alertou para o fato de que times concorrentes estão se reforçando para a Libertadores. Especialmente o Palmeiras, que trouxe o venezuelano Guerra e as promessas Hyoran e Raphael Veiga, além do atacante Keno, destaque do Santa Cruz no último Brasileirão.

Mesmo sabendo da importância da maior competição das Américas, acho importante se preocupar com o Gauchão, que não ganhamos desde 2010.

Claro que a Libertadores é importante, seria o grande título dos últimos anos, ainda mais com o comando de Renato. Mas é necessário ter noção da dificuldade que é vencer uma competição deste nível, com times tão qualificados.

Por isso, sempre acho importante lembrar do Gauchão. Em 2016, perdemos um campeonato, que estava ganho, para um time mediano do Juventude, dentro da Arena.

Primeiro passo

Depois, vimos que esse adversário acabou sendo derrotado pelo fraco time do Inter, o mesmo que acabou rebaixado ao final da temporada. A reconquista do Rio Grande do Sul seria o primeiro passo para que o Grêmio tenha um bom 2017, quebrando a hegemonia do coirmão e voltando a ser o dono do Estado.

