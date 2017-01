Identificado homem encontrado morto no interior de Carlos Barbosa

Investigação 06/01/2017 | 14h15 Atualizada em

Foi identificado como Emédiso Correia da Silva, 28 anos, o homem encontrado morto às margens da ERS-122, no interior de Carlos Barbosa. O corpo foi localizado na manhã de quarta-feira, na localidade de Foromeco. Ele estava no acesso a uma moradia que fica no Km 46 da rodovia.

Leia mais:

Brigada Militar captura suspeitos de homicídio em Farroupilha

Casal é preso com 279 pedras de crack no Centro de Caxias do Sul

Em menos de uma hora, dois carros são roubados em Caxias do Sul



Conforme a Polícia Civil, Silva tinha antecedentes por roubo, furto e receptação. Ele era natural de Alpestre, mas residia em Farroupilha. A vítima teria sido morta com ao menos cinco tiros ainda na madrugada de quarta-feira. Junto ao corpo foi encontrada uma quantia de R$ 8. Até o momento, a motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas.