Hackers roubam dados de clientes da XP Investimentos, diz jornal

Dados cadastrais de 29 mil clientes da XP Investimentos foram roubados por um grupo de hackers que conseguiu invadir o sistema da maior corretora independente do país. Nas últimas semanas, os bandidos passaram a enviar mensagens aos clientes da lista para expor o crime. As informações são do jornal Valor Econômico.

Ao tentar levar medo aos investidores, os criminosos acreditaram que teriam mais força para chantagear o fundador e principal acionista da XP, Guilherme Benchimol. As informações foram roubadas em 2013. No mesmo ano, a mesma quadrilha conseguiu desviar cerca de R$ 500 mil das contas de três investidores da XP, relata o jornal.



Em carta a Benchimol, os hackers pediam R$ 22,5 milhões convertidos em bitcoins. Procurada pelo Valor Econômico, a XP decidiu divulgar comunicado a clientes expondo o caso. Até então, a estratégia da empresa era discutir o caso de forma individual entre cada assessor e investidor. A corretora informou ainda que investiga o possível vazamento de dados em colaboração com a Polícia Federal e o Ministério Público.

Como envolve uma fraude eletrônica com furto de dados e outras informações confidenciais, o caso foi colocado sob sigilo pela polícia. A investigação é tratada como furto qualificado. O inquérito busca identificar o autor da fraude eletrônica, por meio do rastreamento do número de IP do computador usado pelos autores do golpe.