Guerrinha: "Esqueleto colorado"

03/01/2017

Claro que alguns podem recuperar o prestígio, mas tudo indica que, antes da apresentação e dos trabalhos da pré-temporada, apenas quatro jogadores começam 2017 como titulares no Inter: Danilo Fernandes, William, Rodrigo Dourado e D'Alessandro.

Isso não significa que os demais serão negociados, mas deixa muito claro que muita gente vai ter de mostrar o que não mostrou em 2016 e que a direção não pode dormir de touca.

Desafio – Depois de namorar com o Fluminense e de cogitar até uma volta ao Grêmio, o atacante Barcos está perto de ser anunciado como reforço do Atlético Nacional-COL. Pelo jeito, o atual dono da América, que já perdeu alguns dos seus bons jogadores, não vai segurar Borja e já tratou de achar um substituto.

Alta – Contestado no primeiro semestre, Douglas roubou a cena nos últimos meses, foi eleito o craque da Copa do Brasil e virou objeto de desejo de clubes brasileiros e estrangeiros. Sem contrato desde o último dia do ano, a renovação passa a ser o assunto mais importante dos dirigentes do Tricolor.

Paradinha – Agora, é a paradinha básica, de 30 dias, para recarregar a bateria, calibrar os pneus e voltar com o fôlego novo para encarar o calendário de 2017.

Tenho certeza de que a saudade baterá, mas mais certeza de que vocês estarão bem servidos.

Perguntinha

Os gaúchos se darão bem na Copinha?

*Diário Gaúcho