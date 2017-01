Goleador da última Liga Nacional já treina em Carlos Barbosa

Reforço da ACBF 26/01/2017 | 21h24 Atualizada em

O ala Deives iniciou trabalhos de pré-temporada com a equipe laranja

Uma das principais contratações da ACBF para 2017, o ala Deives Moraes desembarcou nesta semana em Carlos Barbosa para iniciar a pré-temporada. O "baixinho bom de bola", como é conhecido, vestirá a camisa 10 da equipe laranja.

Campeão paulista e brasileiro com o Corinthians, o craque que completa 32 anos neste sábado foi o melhor jogador e artilheiro (20 gols) da última Liga Nacional de Futsal.

As boas atuações no ano passado renderam a Deives convocação à Seleção Brasileira de futsal. Para o gaúcho de São Leopoldo, a expectativa para a nova temporada é a melhor possível:

— Estou muito feliz de estar nesta equipe e espero ter meu melhor desempenho por aqui.

Deives diz sentir-se em casa e que está muito motivado a jogar no Estado em que nasceu.

A ACBF confirmou a data de quatro amistosos preparatórios: 24 de fevereiro, contra Flores da Cunha, em Carlos Barbosa, e 8 de março as equipes voltam a se enfrentar na casa do adversário. E, os últimos dois jogos, serão dias 10 e 11 de março, contra Pato Branco no Paraná.

