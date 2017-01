Frei Jaime Bettega 26/01/2017 | 08h49 Atualizada em

As vontades se multiplicam, mas é preciso manter-se focado. O corpo nem sempre permanece em sintonia com as obrigações... Mas a razão favorece as opções... Vamos que vamos! O dia promete!



"Forte por fora, tantas confusões por dentro."



Um dos grandes esforços do ser humano é mostrar-se forte por fora. Dia após dia, mesmo convivendo com as fragilidades interiores, a aparência, as palavras e os gestos devem demonstrar uma irretocável fortaleza. Não tem outra opção: viver é ser forte. O mundo não é ruim, apenas muito complexo. Ser forte deveria ser uma meta coletiva. Porém, o que se vê facilmente são desistências e certa obsessão por simplificação de etapas, quando se trata de conquistas. Se o grau de exigência for um pouco elevado, toma-se outro rumo.



Manter-se forte não é uma escolha, é condição para o amadurecimento, para o alcance da vitória existencial. Recolher-se cotidianamente para elaborar alguns sentimentos e administrar determinados acontecimentos, parece ser uma alternativa saudável e necessária. São tantas confusões reais e imaginárias que tentam ocupar a interioridade. Manter a paz nem sempre é tão fácil como se pensa. Ainda bem que o passar dos dias ajuda para construir verdadeiros pontos de vista e clarear determinados fatos.



O tempo é um bom aliado na construção da serenidade. Evitar alterações de humor e rompantes de interpretações é uma das maneiras de harmonizar a vida interior. As fragilidades são comuns: altos e baixos é um dos termômetros de que tecido o humano é `confeccionado¿. Ser forte é uma conquista diária, um objetivo a ser perseguido, um jeito dinâmico de viver. Que a existência se encontre com essa fortaleza.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!