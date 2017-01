Fique alerta às causas que levam à preguiça sexual /

Falando de Sexo 24/01/2017 | 20h00 Atualizada em

Não sei o que acontece comigo, mas o meu marido disse que, se eu não mudar, o nosso casamento vai acabar. Quando ele me dá essas intimadas, sinto que reajo.Mas, aos poucos, vou voltando para aquela mesma situação. O meu problema é que eu tenho muita preguiça de transar com o meu marido. Por que será que acontece isto comigo, meninas?



Todo casal tem medo de que o passar dos anos e a própria rotina diminuam a vontade de fazer sexo. A preguiça pode causar falta de libido ou baixa na frequência.



Algumas características tendem levar o casal a se acomodar como a falta de iniciativa de procurar o outro, esperando que ele a procure. A outra é quando recusa o sexo porque quanto menos você faz, menos tem vontade!



Prioridade



Também o hábito de seguir o mesmo roteiro na cama se revela um dos grandes problemas — e até uma desculpa para que a preguiça venha para ficar. O segredo é usar toda a imaginação a seu favor e despertar o interesse do outro com pequenas mudanças no cotidiano.



A preguiça sexual pode acontecer, ainda, devido a questões que não foram resolvidas. O desinteresse pode ter a ver com o grau de intimidade.



Quando a cumplicidade entre os parceiros é muito grande, o prazer pode ser distribuído em várias situações como assistir à televisão juntos — o que é mais sentido pelas mulheres. Os pequenos momentos são tão prazerosos que a energia sexual começa a ficar diminuída, e o amante começa a ser visto como um amigo.



Este tipo de situação vai dando espaço para a preguiça se instalar. Mas lembre-se: fazer sexo regularmente deve ser uma das prioridades do casal.



Leia outras colunas do Falando de Sexo



Dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br