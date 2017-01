Filhote de ema é cuidado por dois pais no Gramadozoo

Animais 11/01/2017 | 17h07 Atualizada em

O nascimento de uma ema no Gramadozoo, em Gramado, chamou a atenção para uma curiosidade: a pequena ave, desde o primeiro dia, é cuidada por dois pais. De acordo com o veterinário Renan Alves Stadler, responsável técnico do zoológico, as emas fêmeas fazem a postura dos ovos, mas não participam da criação dos filhos. Os machos, segundo ele, fazem a incubação e cuidam dos filhotes até os 12 meses.



— Elas botam os ovos no ninho, feito no chão. Os ovos pesam em torno 600 gramas e o período de incubação varia entre 38 a 42 dias. Os pais, além de darem toda a proteção para o filhote, o ensinam a comer — explica.

Foto: Halder Ramos / divulgação

Stadler ainda explica que, apesar de dois machos estarem cuidando da ave que nasceu no domingo, eles não brigam:

— Ele estão em uma espécie de disputa pela paternidade, mas é uma disputa saudável.Os filhotes de ema crescem muito rápido: em duas semanas, atingem 50 centímetros e, com seis meses, estão quase do tamanho de uma fêmea.